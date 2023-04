Lasziv (2)

Nun, da sich die französische Staatssekretärin Marlène Schiappe (bekleidet) für den Playboy gerekelt hat, hoffte Kollege GUITAR inständig, „dass nicht österreichische Politiker und Politikerinnen auf laszive Ideen kommen“. Da wusste er noch nicht, dass Präsident Emmanuel Macron kurz darauf auf der Straße fröhlich ein Pyrenäen-Lied singen würde.

Jetzt wollen wir strikt von der Vorstellung des Lasziven lassen. Aber ein Herbert Kickl, der in der Kärntner Straße „Short People“ singt, oder ein Hans Peter Doskozil, der vorm Eisenstädter Landhaus mit „With a Little Help From my Friends“ den Joe Cocker macht; die Sebastian Kurz-Bürogemeinschaft trällert vorm Hübner vis-à-vis „We Are the Champions“ und/oder den „Kriminaltango“, und die Prinzessin auf der Erbse, pardon: Christian Kern „Que Sera, Sera“; Werner Kogler bleibt beim „Griechischen Wein“ und Udo Landbauer bei den "alten Germanen" aus seinem Liederbuch (und wird festgenommen) – also das hätte schon was.

