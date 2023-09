Famille Grazie

So in etwa kann man sich die türkis-grüne Herangehensweise in puncto Klimapolitik vorstellen. Der heißeste August seit Beginn der Aufzeichnungen bezieht sich leider nicht auf ÖVP-Klubobmann Wöginger und macht den Ausstieg aus unverminderten fossilen Energieträgern dringlicher denn je. Wir sind das einzige Land in der Europäischen Union, das bis dato kein Klimagesetz beschlossen hat und das Pariser Abkommen von 2016 mit seinen Raucherbeinen tritt. Das Sigi Maurersche Credo: „Die ÖVP blockiert“ ist mittlerweile so ernst zu nehmen wie „I tat eh gern, aber der Computer losst mi net“ beziehungsweise kann aus rhetorischer Sicht durchaus als Leuchtturm des Greenwashings angesehen werden. Wer seine Ponys mit einem Militärflugzeug von Syrien nach Russland jetten lässt, hat sich im Übrigen nicht nur gewaltig vergaloppiert, sondern ist der Grund, warum man ab und an Pferde kotzen sieht.

Wenn Vater Staat nicht willens ist, sich um Mutter Natur zu kümmern, liegt es an uns Kindern, den Haussegen wieder gerade zu hängen. Bitte tuats endlich wos! 9 Milliarden Euro Taschengeldnachzahlung wünscht man wirklich keiner Familie.