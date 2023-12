Pizza, Pommes, Kuh

Was den gegenteiligen Effekt hatte, den man sich vielleicht gewünscht hätte. Wenn man schon so viel Geld für Kleidung ausgibt, die wie ein toller Sportler heißt, dann will man zumindest so aussehen, als wäre man selbst ein toller Sportler. Oder hätte jedenfalls das Potenzial dazu (so auszusehen, nicht ein Sportler zu sein). Der äußere Ski-Schein ist dann besonders wichtig, wenn man über „Pizza“ (Schneepflug) und „Pommes“ (parallele Ski) nicht so recht hinauskommt. Zumindest konnte man besser Skifahren als eine Kuh.