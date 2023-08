Neapel will die Zahl der Pizzerien in der Innenstadt einschränken. Weil sich, wie eine Nachrichtenagentur jüngst vermeldete, „im historischen Stadtkern auf 1,2 Quadratmetern jetzt schon 1.500 Gastronomielokale konzentrieren“. Wir wissen nicht, worauf sie sich konzentrieren, aber selbst wenn sie’s auf 1,2 Quadratkilometern täten, wär’s eng.

Aber im Ernst: Die Welthauptstadt des flachen Essens will auch keine Lizenzen mehr für Imbisse und Fast-Food-Lokale erteilen. Sie will damit die Lebensqualität der Stadtkernbewohner schützen. Und die Pizza selbst.

Das wär’ was für Wien: Stopp für Supermärkte an jeder Ecke (zur Erhöhung der Lebensqualität Fleischer, Bäcker, Gemüseläden). Und Würstelstände statt Imbissstände, die Kebabfalafelnudelschnitzelburgerhotdogsushipizza offerieren, alles aus einer „Küche“, auf 1,2 Quadratmeter konzentriert. Was den Magen nicht nur des Pizzafreundes schon beim Lesen wendet.

andreas.schwarz@kurier.at