„Jetzt haben Sie Neapel die ,Welthauptstadt des flachen Essens’ genannt und damit auf die Pizza reflektiert“, schreibt Leser F. – „Sie meinen das ‚flach‘ hoffentlich nicht abwertend!?“

Niemals! Nur rĂ€umlich. Amici della pizza streiten ja seit jeher mit Hingabe, ob der Teig so dĂŒnn sein muss, wie er in Neapel gewalzt wird; oder so dick wie bei den Italo-Amerikanern in San Francisco. Das ist Geschmackssache (der gute tendiert zu: dĂŒnn). Österreicher diskutieren erst seit 1975 mit, damals wurde die erste Pizzeria in Wien eröffnet ("Il Mare") – italienisches Essen galt davor noch als ziemlich suspekt.

Dass die Pizza in Sizilien erfunden wurde, um sie den Mafia-Paten im GefĂ€ngnis unter der ZellentĂŒr zuschieben zu können, ist ĂŒbrigens ein G’schichtl, das der Autor dieser Zeilen einst fĂŒr seinen kleinen Sohn erfand, und das den mindestens so fasziniert hat wie das vom Osterhasen. Seither: je flacher, desto lieber. Aufwertend gemeint.

