Nun haben wir also die Nicht-Geschichte der Saison rauf und runter verfolgen d├╝rfen: Der gro├če Alpinist Reinhold Messner hat nicht alle Achttausender dieser Welt ohne Sauerstoff erklommen, weil er seinerzeit 65 Meter vor und f├╝nf Meter unter dem Gipfel des Annapurna umgedreht ist, im Glauben, schon am Ziel zu sein.

Will ein gewisser Eberhard Jurgalski anhand neuer Geodaten-Berechnungen herausgefunden haben.

Der ÔÇ×BergchronistÔÇť aus L├Ârrach (ÔÇ×294 Meter ├╝ber dem MeeresspiegelÔÇť, wie die Zeit zur badischen Heimat des himalayaerfahrungsfreien Herren anmerkte) reiht sich in die Reihe jener ein, die nur durch Vernaderung Ber├╝hmtheit erlangen (in ├ľsterreich ├╝bt sich ein von sich begeisterter Plagiatsj├Ąger in diesem Genre). Sie sind wie Pinscher, denen es zu langweilig wurde, gegen einen Baum zu pinkeln, und die losziehen, einen Bernhardiner zu bespr├╝hen.

Ihr Gram: Von den Pinschern redet in ein paar Jahren niemand mehr. Vom Messner schon.

