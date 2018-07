Der ORF begnügt sich in seinen Gartensendungen oft damit, dass ein Experte erklärt, dass a) Pflanzen Wasser brauchen und b) beim Eintopfen Erde von Vorteil ist. Die beste Gartensendung zurzeit ist die BBC-Serie „Traumgärten – Der Weg zum grünen Daumen“, die manchmal auf RTL Living wiederholt wird. Hier wird man z.B. mit der Kleinigkeit überrascht: Weiß man wieder einmal nicht, wo bei einer Blumenzwiebel oben und unten ist, so setzt man sie … seitlich ein. Für so einen Tipp ist man dankbar. Ebenso, dass Sämlinge über die Untertasse Wasser bekommen sollen, weil Gießen von oben für sie einem Tsunami gleicht .

In der ARD-Talkshow „Riverboat“ saß jüngst der deutsche „Gartenarzt“ René Wadas. Auch er hat einige Tricks: Man soll Pflanzen streicheln, denn durch sanftes Berühren bleibe immer alles kompakt, und nichts wachse mehr zu Übergröße. Nichts? Nein, gar nichts.

