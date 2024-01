Der Misanthrop stößt sich im Urlaub ja am meisten an anderen Urlaubern (außer er weilt in einer Einsiedelei). Urlaubt er im Ausland, stößt er sich vor allem an seinen Landsleuten. Da geht’s ihm wie einem Halbstarken mit seinen Eltern: Gott, sind die peinlich. Aber warum sind es Österreicher im Urlaub besonders? Pfeifen auf Bekleidungssitten und latschen in knappsten Shorts durch den arabischen Souk? Landen auf der Trauminsel und legen sich mit einer Bierdose ins seichte Wasser unter die Palme? Sehen in einem Buffet nicht ein Angebot zur Auswahl, sondern eine Einladung zum Raffen? Sind am Flughafen schon an der Physionomie als „I’m from Austria“ zu erkennen.

Okay, skandinavische Saufhorden in Zell und chinesische Kaufhorden in Parndorf sind auch nicht ohne. Und vielleicht wünscht sich der Misanthrop angewidert nur „Nein, so sind wir nicht“ und ist in Wahrheit genau so. Weil peinlich sind immer nur die anderen.

