Der größte Schrecken des Alltags am Computer ist das Mail: „Ihr Passwort läuft ab. Wählen Sie …“ Das erinnert sofort an die schon drei A4-Seiten-große Liste mit Passwörtern aller möglichen Zugänge, an die man sich sonst nicht mehr erinnern würde. Und an die Schnurre, wie ein Bayer ein sicheres Passwort wählt:

Bitte geben Sie ein sicheres Passwort ein – Leberkas – Ihr Passwort ist zu kurz – Leberkas-Semme – Ihr Passwort muss mindestens 1 Zahl enthalten – 1 Leberkas-Semme – Ihr Passwort darf keine Leerzeichen enthalten – 50drecksleberkassemmen – Ihr Passwort muss mindestens einen Umlaut enthalten – 50drecksleberkässemmenzefix – Ihr Passwort muss mindestens 1 Großbuchstaben enthalten – 50DRECKSleberkässemmenZEFIX – Ihr Passwort darf keine aufeinanderfolgenden Großbuchstaben enthalten – KreizKruzeFixjetztkannstmigleiKreiz-Weis50DrecksleberkässemmenZeFiX – Dieses Passwort ist bereits in Verwendung, bitte wählen Sie ein anderes.

Drum ist der größte Schrecken …

