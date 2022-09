Party-Premier Boris Johnson jettet heute zur Queen nach Schottland. Abschiedstermin. Dass sich der Ex-Premier mit der Problemfrisur dabei strikt an die 3-G-Regel (g’schniegelt, g’schneizt und g’kampelt) halten wird, darf bezweifelt werden. So richtige Partystimmung wird wohl auch nicht aufkommen.

Dafür steigt in Brasilien die große Sause. Rock in Rio. Zehntausende Besucher, Bands wie Guns N’ Roses und Green Day. Masken werden empfohlen und nicht getragen.

Zum Partymachen, muss man nicht bis Rio fliegen. Am 17. September eröffnet die Münchener Wiesn – komme was wolle. „Selbst wenn die Aliens landen, in feindlicher Absicht“, stellt der Wirtesprecher schon mal klar. Hier geht’s schließlich nicht um einen Kindergeburtstag, sondern ums große Geschäft. Die Frage, was ein Wiesn-Wirt verdient, hat einer von ihnen vor Jahren legendär beantwortet: „Oane links und oane rechts.“

Infektiologen haben nichts hinzuzufĂĽgen.