Party-Crasher Gelse

Bei der Einreise nach Österreich kräht seit gestern kein Hahn mehr nach einem 3-G-Nachweis. Die Stoßgebete der Hoteliers wurden erhört. Unbeirrt davon, dass manch einem Mediziner im Hawaiihemd angesichts der Lockerungen fast der Kragen platzt.

Jenen, die den Sommer zwischen Sofambik und Balkonien verbringen, wird’s egal sein. Sie haben andere Probleme. Gelsen, die verlässlichen Party-Crasher bei jedem Grillabend, sind schon wieder unterwegs.

In internationaler Besetzung. Denn zuletzt hat sich ihre Verwandtschaft dazugesellt: Asiatische Buschmücken, die als blinde Passagiere in Gütertransporten nach Europa kamen. Ohne 3-G-Nachweis und offensichtlich mit Jetlag. Während sich gemeine Hausgelsen zumindest bis zur Dämmerung an die Abstandsregeln halten, sind diese auch tagsüber aktiv. Experten sind uneinig, ob die Viecher gekommen sind, um zu bleiben.

Für einen Stechmücken-freien Sommer empfehlen sie einen Island-Urlaub.