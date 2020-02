Manchmal ist es gut, wenn Schlagzeilen nicht stimmen. „Thiem am Weg zur Nr. 1“ titelte ein sonst auf Wetter- und andere Katastrophen spezialisiertes österreichisches Blättchen. „Am Weg“ hieße, dass das Tennis-Ass am Rand des Weges zuschaut – aber es ist trotz Finalniederlage am Sonntag „auf dem Weg“ zur Nr. 1 (wenn ihm kein Muster-Intermezzo mehr in die Quere kommt).

So gesehen dürften auch andere Schlagzeilen hinken, etwa in Sachen Corona: „Hier ist es wie im 3. Weltkrieg“ und „Österreicher aus der Virus-Hölle“ respektive „ Todeszone“ ist Panik-Porno pur. „Frauen in Angst nach Messer-Mord“ (nach einer inner-ehelichen Umbringung) fliegt auf selbem Seriositäts-Niveau. Und, apropos Fliegen: „Kultfilmer Rudi Dolezal in Todesangst“ über einen Feueralarm auf einem Transatlantikflug hat vermutlich auch einen Haken (Frage nur: beim „Kult“ oder beim „Todes“?).

Da freuen wir uns lieber, dass „wir“ Thiem sind, wenn’s dann so weit ist. Stimmt auch nicht, ist aber harmlos.