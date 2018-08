Paaradox: Zucchini und Zucken

SIE

Es war heiß, was meinen Versuch, dem Mann nebenan die Vorzüge eines leichten Zucchinikuchens näherzubringen, erschwerte. Denn bei Z wie Zucchini zuckt er zofort zuzammen und wird zehr, zehr zappelig. Zählt er doch zur Spezies der Zucchiniintoleranten, was immer wieder in Feststellungen wie diesen mündet: Das ist grün, das schaut aus wie eine Gurke, das ist nur sinnvoll, wenn es groß genug ist, um damit Baseball zu spielen. Ja, Gurken mag er auch nicht.

Definiere „saftig“

Es nützte dann auch nix, als ich ihm erkläre, dass in einem Zucchinikuchen keine Baseballschläger-Vorläufer stecken, sondern nur ganz klein gehäckselte Anteile des Gemüses, die den Kuchen besonders saftig machen. So ähnlich wie bei einer Karottentorte. Ein Fehler, denn auch die hält er für einen kulinarischen Irrläufer. Also stritten wir nun über die Existenzberechtigung von Zucchini UND Karotten in unserem Speiseplan. Er querulierte: Karotten sind nur was für Nager, ich habe zwei Inlays, ich mag nicht an Torten nagen. Außerdem gehört allen Menschen, die Karotten auf einen Griller legen, in der Sekunde die Lizenz zum Grillen entzogen. An dieser Stelle entfaltete sich das Gespräch mehr in Richtung „Definiere saftig“. Er schwärmte von Rezepturen, die saftige Schokolade, saftige Alkoholika oder saftiges Fleisch enthalten. Schließlich provozierte er mit der Ansage, dass es höchste Zeit wäre, einen Gugelhupf aus Rumpsteaks zu erfinden. Dafür verdiene es den goldenen Kochlöffel. Ich habe dann trotzdem den Zucchinikuchen gebacken, ihm aber erzählt, da wäre statt der Baseballschläger viel Butter, viel Zucker und viel Ungesundes drin. Schmeckt man, herrlich, sprach er und nahm gleich drei Stück. Nun ja, eigentlich gebührt mir der goldene Kochlöffel – für „besonders raffinierte Gerichte“.

