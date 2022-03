Umso erstaunlicher war seine Reaktion, als ich ihm unlängst die ersten Krokusse im Beet zeigte. Noch vor einem Jahr hätte er dazu irgendwas Höfliches gesagt, und sich zügig in einen Essay vertieft – Titel: „Fußball. Eine Religion“. Diesmal aber hörte ich ein: Jö! Sowie: Duhu! Sowas hätte ich auch gerne in meinem Mini-Garten. Weil dort, wo er jetzt haust, gibt es ebenfalls ein bisserl Frei-Raum, nicht nur im metaphorischen Sinn. Dessen aktuellen Zustand könnte man, optimistisch betrachtet, als „wildromantisch“ bezeichnen. Da geht noch was. Das weiß er. Womit ich als Ober-Wichtel erneut ins Spiel komme, den er unlängst mit dem verrücktesten Satz in 24 Jahren Beziehung verblüffte: Würdest du mir mit dem Garten helfen? Bitte! Sowie: Ich möchte demnächst Pflanzen kaufen fahren, kommst du mit? Vermutlich wirkte mein Gesichtsausdruck in diesem Moment, als hätte mir gerade jemand gesagt, ich wäre mit 61 zur Miss Universum gekürt worden. Ich war knapp an der Schnappatmung. Mittlerweile finde ich die Idee durchaus reizvoll, im Gedanken an eine sehr alte Garten-Wichtel-Weisheit: „Wer anderen eine Blüte sät, blüht selber auf.“