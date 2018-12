ORF-Sportkommentator Oliver Polzer hat an seinen Kollegen, den ORF-Sportfachkommentator Hans Knauß während eines Skirennens in Beaver Creek die hochinteressante Frage gestellt:

„Was kannst du optisch sagen?“

Die Antwort hätt’ man sich zwar gern angeschaut. Hans Knauß war allerdings schon beim nächsten Thema, über das im Sport normalerweise so gut wie nie gesprochen wird:

„Jeder muss den Speed mitnehmen.“

Jetzt sofort? Speed wird meist geschnupft oder geschluckt. Man wird leistungsfähiger, risikobereiter und euphorisch, unterschätzt aber die Gefahr eines Herzinfarkts und Schlaganfalls, weil die Körpertemperatur auf bis zu 41 Grad steigen kann.

Gut ist immerhin, dass zurzeit keine Schwimmbewerbe vom ORF übertragen werden. Sonst – so war es in der ARD zu hören, durchaus optisch ... sonst wickeln die Damen ihre 100 Meter Brust ab.