Waran voraus

Das ging ja prompt: Der Sommer 2024 hat schon seine ungewöhnliche Tiergeschichte.

Dass irgendein Viech jenseits von Hund und Katz medienwirksam ausbüchst, das gehört zum Sommer dazu. Wer erinnert sich noch an den vermeintlichen Löwen in Berlin letztes Jahr, an die vielen gesichteten Krokodile im Wienfluss und diversen Riesenschlangen?

Mit diesem Tiergarten füllte sich einst das Sommerloch, jene Zeit, in der Nachrichtenflaute herrschte. Heuer haute gleich zum Julistart ein Waran in St. Pölten ab. Feuerwehr und Tierrettung fingen die Riesenechse Hermine wieder ein.