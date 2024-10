Im Jammertal nach der Wahl vor einer Woche gibt’s für ÖVP, Grüne und die SPÖ ja nicht viele Lichtblicke – aber Letztere hat im Gegensatz zu den Watschen anderswo wenigstens in Wien ein bisschen zugelegt. Und da darf man sich schon feiern …

… wie zum Beispiel eine Bezirkschefin ein paar Tage danach. Mit einer frei Haus gelieferten Broschüre der Stadt Wien zu ihrem fünf(!)jährigen Dienstjubiläum: Neue Straßenbäume (was immer das ist), Kindergärten, Radwege werden befeiert, 775 Meter Radfahren gegen die Einbahn zudem, „klimaaktiv mobil“ ist man sowieso. Und da man bei großen Namen wie Häupl oder Ludwig Werbung-alt gelernt hat, hat sich die „für den Inhalt verantwortliche“ Jubilarin insgesamt neun Mal ins Bild gerückt. Auf bunten sieben Seiten, ohne Cover.

Dieses adrette Fotoalbum ist laut Impressum übrigens eine „amtliche Mitteilung“. Darf man so etwas, nach gebührender Bewunderung, überhaupt entsorgen?

