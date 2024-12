Glücklich ist, wer vergisst, was er sich zu Jahresbeginn für Vorsätze genommen hat. Irgendwas war da, wahrscheinlich so etwas Unoriginelles wie sportlich werden, mehr Gemüse essen und mit Freude in die Welt schauen. War wohl wieder nichts.

Vielleicht liegt es nicht an uns, vielleicht liegt es an den Vorsätzen, dass wir sie nie erfüllen.