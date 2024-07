Man weiß das ja, zumindest theoretisch, auch wenn man es nicht so ganz glauben will: Alles Schöne braucht eine Prise Gegenteil, um zu wirken. In den Kuchen gehört Salz, damit die Süße herauskommt, in viele Rezepte ein Schuss Essig dort, wo man ihn nicht erwarten würde. Und wer wirklich auf Erwachsen tut, der mag sogar die bitteren Teile vom Salat.