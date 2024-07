Verlaufsoffen aufsetzen

Kürzlich bei einer Präsentation. Es ging um die Herausforderungen eines Unternehmens, so und ähnlich:

Auf dem Weg, die Effizienzpotenziale zu heben, wollen wir künftig Evaluierungstools einsetzen, die je nach strategischen Schwerpunkten noch verlaufsoffen aufzusetzen sein werden; die Ausarbeitung erfolgt in den jeweiligen Departements und orientiert sich an tragfähigen Erfolgskriterien; am Ende des Tages werden wir ein systematisches Benchmarking über unseren Workflow legen können; unkonventionelle Problemlösungsansätze ...