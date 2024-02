Gelsen und Geschenke

Daumen mal π ist die Methode, mit der Schüler, denen weder Pi noch das Rechnen an und für sich etwas sagen, sich einem mathematischen Ergebnis annähern. Manchmal tun das auch Zeitungsherausgeber. Ein lustiges Tagblättchen in Österreich zählt z. B. die Gelsen, ehe sie zur Invasion starten, und es werden von Jahr zu Jahr mehr (1 Million, Millionen, Hunderte Millionen, Milliarden – aber gut, die vermehren sich ja auch). Droht winters eine „Schneewalze“, werden 15 Zentimeter mit 3.1415 multipliziert, auch wenn man die Flocken einzeln zählen könnte. Und am Asphalt irgendwo werden sommers schon mal 71 Grad gemessen, mit Celsiusluft nach oben.

Zum verstrichenen Valentinstag nun gaben die Österreicher im Schnitt 55, ein paar Seiten derselben Ausgabe später aber prognostizierte 71 Euro für Geschenke aus (zu 24 /36 Prozent für Süßes). Sollten Sie Ihr Budget nach so etwas richten: Pech auch. Aber Daumen mal π tun das – das lässt sich wohl an zwei Händen abzählen.

andreas.schwarz@kurier.at