Trends für Verweigerer

Marketing ist ja meist nicht viel mehr als die Verpackung von altbekanntem Zeug in neue Wörter. Willkommen also im Dry Restfebruary und Vegmarch, einstmals bekannt als Fastenzeit.

Kein Alkohol, kein Fleisch – ab heute gehen die aktuellen Modefoodtrends und die hiesige Ernährungstradition für ein paar Wochen Hand in Hand. Das hilft allen Beteiligten. Wer also im Dry January (Jänner ohne Alkohol) und im Veganuary (veganer Jänner) versagt hat, bekommt eine zweite Chance. Und jene, die bei so etwas Neumodischem extra nicht mitmachen, können ohne Gesichtsverlust nun auch ein bisserl weniger Tiere essen.