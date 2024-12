So schön braun hier

Macht ja eigentlich auch nichts. Außer, wenn es um so Sachen wie die Farbe des Jahres geht. 2025 steht ganz im Zeichen von „Mocha Mousse“, einem „warmen, reichen Braunton“, so ungefähr wie eine Kaffee-Creme.

Pantone 17-1230 – so wird die Farbe klassifiziert – scheint auf den ersten Blick nicht gar so viel anders auszusehen als andere Brauns. Braun ist halt ... braun. Wenn es sein muss: hellbraun und dunkelbraun.

Steht man vor weiteren Differenzierungsherausforderungen bezüglich Brauntönen, wird es im Vokabular rasch heikel. Man will ja schließlich nicht kindisch dastehen – oder immer und überall politisch werden. Belassen wir es an dieser Stelle also dabei: „Mocha Mousse“ ist ein besonders schönes Braun, falls es so etwas gibt.