So gut geht es uns

Gut geht es uns! Wir haben es in dem kleinen Zimmer, das wir in der großen Welt bewohnen, ja schließlich bequem eingerichtet.

Ach, wenn nur die Linken oder die Rechten, die Obrigen oder die Unteren, die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer, die Jungen oder die Alten, die Ausländer oder die Inländer, die Politiker oder die Wähler ihre Irrwege endlich einsähen.

Wenn es in Brüssel doch nur um Österreich ginge, in Wien ums Land, in den Ländern um Wien.

Wenn wir uns ja nur weiter nicht zwischen Sowohl-als-Auch und Am-liebsten-keines-von-den-Beiden entscheiden müssen.

Dann, ja dann würde es uns weiter gut gehen.