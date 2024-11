Sinabelkirchen (2)

Der steirische Musiker Helmut Röhrling hat, wie wir gestern an dieser Stelle lasen, aus den Wahlen vom Sonntag die Konsequenz gezogen: Er akzeptiere das Ergebnis als Demokrat, ja schon. Aber weil mehr als die Hälfte der Sinabelkirchener FPÖ gewählt haben, gilt fortan: „Sollte ich je wieder das Lied ,Fürstenfeld′ singen, wird im Text nur Stinatz und Graz vorkommen“. Sinabelkirchen wird ge-ext.

Das ist natürlich mutig. Auch wenn man Jüngeren jetzt erklären muss: Herr Röhrling trägt den Künstlernamen Schiffkowitz. Als solcher war er Teil der legendären Austropop-Band STS. Die hat sich 1984, als man Falcos internationalen Höhenflug bestaunte, mit dem Zuhause-Liedchen „Fürstenfeld“ in unsere Ohren geschlichen (was ihr viele bis heute sehr verübeln).

So bauen wir also auf den Satzteil „Sollte ich je wieder ...“ – weil: Späte Werbung für den alten Hadern ist ja nun gemacht, aber es muss ja nicht sein. Mit oder ohne Sinabelkirchen.

