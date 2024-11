Heute wird ein neuer US-Präsident gesucht (besser: eine Präsidentin). In deutschen Landen indes wird das Wort des Jahres gesucht. „Oberindianer“ böte sich an. So nannte Udo Lindenberg DDR-Staatschef Erich Honecker im „Sonderzug nach Pankow“ – und nun wird bei unseren Nachbarn der „Oberindianer“ aus dem Text gestrichen: Kolonialschuld und so!

Da wollen wir an folgendes Lied erinnern: „Ein Sioux-Indianer, ein ganz ein dicker klaner, sah eines Tages eine Squaw, so jung und fesch, er war ganz baff. Er folgte ihrer Fährte, weil er sie so begehrte … Schnucki, ach Schnucki, fahr ma nach Kentucky, in der Bar Old Shatterhand, da spielt a Indianerband …“ Von Marterpfahle und skalpieren ist auch die Rede im wunderbaren Schlager von Hermann Leopoldi, der auch von André Heller gesungen wurde.

Das geht natürlich gar nicht mehr. Dennoch: Der Text sei aus Solidarität Udo gewidmet. Ehe sich all die Moralkeulen-Schnuckis drüber stürzen und ihn säubern. Viel Spaß.

