Wenn man ziemlich gesund durch das Jahr gekommen ist, wenn man niemanden Nahestehenden verloren hat, wenn man keine peinigenden Geldsorgen hat, wenn man Menschen hat, die einem freundschaftlich oder in Liebe wohlgesonnen sind, müsste man eigentlich sagen: Ja, man hat heuer gewaltig Schwein gehabt.

Was komisch ist beim Zusammenleben: Die guten Sachen trägt man vor stolz sich her, die bitteren behält man für sich. Dabei wäre es umgekehrt viel hilfreicher. Wenn es also einen Grund brauchte, 2025 den Zeitgenossen liebevoller zu begegnen, dann könnte es dieser sein: Man kennt nie die gesamte Geschichte des Gegenübers. Und nicht alle haben Schwein gehabt.