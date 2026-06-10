Professor Arnautović

Kann man nur mit dem Kopf denken oder auch mit den Füßen? Diese Frage stellt sich angesichts der Doku-Soap „Team Arnautović“, die rechtzeitig vor der Fußball-WM auf Puls 4 angekickt wurde.

Da sieht man Sarah Arnautović, die Ehefrau, die ein – sagen wir mal – traditionelles Frauenbild propagiert. Man sieht den Namensgeber selbst und dessen Kinder. Man sieht Arnautovićens Mitbewohner in Belgrad, der am Sofa sitzend mitdiskutiert bei den großen Themen, die den Bro bewegen. Und man versteht nicht alles, weil das Deutsch – sagen wir mal – nicht sehr traditionell ist. Aber das macht nichts.

Arnautović ist ein Fußballer, der Österreich in höhere WM-Sphären schießen soll. Man hat sich auch über Vertreter früherer Generationen lustig gemacht, heute gelten deren Verbalstolperer als feine Bonmots. Falls Arnautović Richtung Titel stürmt, hat ihm der Bundespräsident einen Feiertag in Aussicht gestellt. Wir finden, das reicht nicht, er bräuchte längst den Professoren-Titel für Genialität in den tieferen Sphären. Darauf kommt es in den kommenden Wochen an. Viel Spaß in der Zeit der Kopffüßler!