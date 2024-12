Und dennoch entnimmt man der – übrigens von beiden gemeinsam verfassten – Autobiografie Merkels: Die beiden waren bis zuletzt per Sie.

Fehlt uns in der gnadenlosen Online-Transparenz schlicht die ein bisschen altmodische Merkel’sche Distanz? Denn man will ja eigentlich eh nicht wissen, was das Gegenüber von Trump, Babler und Bitcoin hält und wer für oder gegen geschlechtsneutrale Toiletten ist. Vielleicht würde gegen diese unangenehme Info-Nähe helfen, wenn man einander siezt.

Und „Sie können mich gern haben“ ist ja auch viel schöner als derselbe Satz in der Du-Form.