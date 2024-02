Als was verkleiden Sie sich heuer? Früher war Fasching einfach. Man ging als Indianer oder Mexikaner, das ist heute pfui. Selbst Polizist (ungegendert, hallo!?) oder Biene Maja (Fauna/Flora-kulturelle Aneignung) geht nicht mehr.

Was dann? Trump-Masken sind erst 2025 wieder hipp. Als Putin wird man verdroschen (obwohl: in Österreich?). Als Klimakleber sicher. Ein Marx-Kostüm geht nur beim SPÖ-Bezirksball im Kleingartenvereinshaus Donaustadt durch. Und als Sebastian Kurz auf dem Jägerball – so ein Slimslimnimmerfit-Jopperl muss man erst einmal finden.

Apropos Ball: Am Donnerstag walzt die Oper, das ist das Gegenprogramm – die oberen Hinze und Kunze wollen gesehen werden, ohne Maske. Man trägt Kleid und Frack und Würde. Oder so. Nur Ioan Holender, wortgewaltiger früherer Operndirektor, der einst auf dem Fiaker-Bock aufs Parkett fuhr, mag nimmer.

Gerüchte, dass er als Heino verkleidet doch vorbei schaut, sind eher haltlos.

andreas.schwarz@kurier.at