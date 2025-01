Fragen (2)

Das neue Jahr ist auch schon zwei Wochen alt, aber die Fragen, die wir aus dem alten mitgeschleppt haben – warum sind Bim-Sitzbänke in Wien 1,5-Personen breit, warum reißt das Cellophan um den Supermarkt-Striezel beim Zurückschieben immer – werden mehr:

Warum ist in Mandarinen- oder Zwiebelsäcken stets eine am Rande des Faulens dabei?

Weshalb sendet die ÖGK ein halbes Jahr (!) nach ersten Rückerstattungs-Fake-Mails eine Warnung aus?

Warum protestieren die „Omas gegen Rechts“ nicht gegen die Verschlüsse auf Plastikflaschen, die aus Öko-Gründen nach dem Öffnen nach rechts hängen und keine unfallfreie Verwendung zulassen?

Wieso schickt der Herrgott keinen Blitz in die Kirche, in der „Großes Gott wir loben Dich“ gegendert wird?

Wieviel Zucker muss jemand gegessen haben, dem die Schlagzeile „Macht Zucker dumm?“ eingefallen ist…

Das Jahr ist noch jung und bietet Zeit für Antworten.

