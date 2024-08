Am Sonntag ist’s dann vorbei. Schade, aber ich muss mich outen: Die Olympischen Spiele in Paris sind völlig an mir vorbeigegangen. Um nicht missverstanden zu werden: Höchsten Respekt vor den Athleten, tolle Sportarten in der Television – aber ich habe nicht geschaut.

Auch die Diskussionen, ob Imane Khelif als Mann, Frau, Dings oder sonst was geboxt hat, waren mir gleich. Die Gesellschaft hat sich diese „Ich-identifizier’-mich-als ...“-Problematik eingebrockt und muss sie auch auslöffeln – aber ich muss nicht mitlöffeln.

Was hängen blieb: Die brasilianische Volleyballerin Key Alves, die sich nach ihrem Aus als „sapio-sexuell“ outete. Was das ist? „Wenn ein Mann sehr intelligent ist … dann leuchten meine Augen und ich bin verliebt.“

Nun weiß ich nicht: Erhöht das meine Chancen bei den Damen? Nur bei den Sapientia-Interessierten? Gibt’s viele von denen, auch außerhalb von Olympia? Oder disqualifiziert mich dieser Text von vornherein?

