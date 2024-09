Einen Vorgeschmack auf KI liefern Telefonsysteme, in denen der Computer spricht: Bei uns sind Sie einfach richtig, Ihr Serviceteam. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie uns in wenigen Worten Ihr Anliegen, um Sie mit dem richtigen Serviceberater zu verbinden. „Von mir wurde eine Mail-Adressen-Bestätigung verlangt – warum?“ Wir wollen uns im Service ständig weiterentwickeln. Deshalb zeichnen wir einzelne Gespräche zu Schulungszwecken auf. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.

Neuer Anruf, selbe Abfolge, bis zur Variation: Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht verstanden. Bei uns müssen Sie nicht warten, tippen sie 0 für einen Rückruf.

Nach einer halben Stunde: verbinde. Ein Mensch, ein echter: „Was kann ich für Sie tun?“ – „Ich bekam die Aufforderung, meine Mailadresse ...“ – „Ich verbinde.“ – Bei uns sind Sie einfach richtig, Ihr Serviceteam. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie uns jetzt in wenigen Worten ...