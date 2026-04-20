Trump & Aliens

Trump plant. Trump fordert, Trump kritisiert. Trump hier. Trump da. Trump überall. Der US-Sonderling macht es kraft seines Amtes Medien nahezu unmöglich, die Trumpelpfade ins Gruselkabinett zu verlassen. Daher sei es jenen Menschen, die mittlerweile überzeugt sind, eine Namensallergie entwickelt zu haben, dringend empfohlen, an dieser Stelle nicht mehr weiterzulesen – unnötiger Juckreiz.

Alle anderen dürfen sich einmal mehr auf Exkursion ins Wonderland begeben. Wo der Präsident unermüdlich damit beschäftigt ist, Files-Fails aus dem Schaufenster zu verbannen. In diesem Sinne hat er jetzt die Freigabe von Regierungsakten zu UFOs und möglichem außerirdischen Leben angekündigt: „Wir haben viele interessante Dokumente gefunden“, erklärte Trump. Bis zur Pressekonferenz über die gelüftete Reptiloiden-Identität des Joe Biden kann es sich also nur noch um Tage handeln. Aber am Ende werden die Geheimnisse der United States of Aliens trotzdem wurscht bleiben. Es sei denn, Trump enthüllt, dass er selbst nicht von diesem Planeten sei. Meine Güte, das würde endlich alles erklären.