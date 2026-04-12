Mission Poesie

In der ZiB2 antwortete die Kärntner Weltraummedizinerin Carmen Possnig auf die Frage, was sie an der Mission am meisten überraschte: die poetischen Kommentare der Astronauten. So hatte beispielsweise der Pilot Victor Glover aus 406.771 Kilometer Entfernung die Botschaft gesandt: „Während wir die Geheimnisse des Kosmos entschlüsseln, möchte ich euch an eines der wichtigsten Geheimnisse auf der Erde erinnern, die Liebe.“

Und wenn „Hardcore-Wissenschaftler“ (Zitat Possnig) solche Sätze von sich geben, dann sei das „wunderschön“.