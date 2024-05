Ein bisserl gut (2)

„Sie haben jüngst das Zitat Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn wieder alles gut wär’ Heinz Erhardt in den Mund gelegt“, schreibt Leser B., „es stammt aber von Karl Valentin!“ Ja, das behauptet das Soziale Netz, wo der Wahrspruch gerade herumgereicht wird. Aber dem Netz mangelt halt an (sozialer) Intelligenz – gefälschte Bilder, falsch zugeschriebene Bon-/Malmots, Schauergeschichten, schon überschlagen sich alle in großer Aufgeregtheit. Wenn das die bessere Welt ist, wär’s wirklich besser, wenn wieder alles gut wär’.

Doch das zeichnet sich nicht ab. Oder, wie Karl Valentin tatsächlich sprach: „Die Zukunft war früher auch besser.“ Dabei war er kein Vergangenheitsverklärer, im Gegenteil: „Heute ist die gute, alte Zeit von morgen.“

Wer schauen will, ob das alles stimmt, stöbert nicht im Netz, sondern kauft ein Buch des bayrischen Komikers. Oder des großen Heinz Erhardt. Dass wieder Bücher gelesen werden, war ja Anlass für das eingangs zitierte Zitat.

