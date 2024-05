Nochmal raus

Fliegen war auch schon mal lustiger: Verspätungen, Anschlussflüge weg, Flugausfälle.

Und beim Spaßverderben machen die Passagiere munter mit. So schnell sie nach der Landung aus dem Flieger wollen – Handgepäcksfach-Twist beim Touchdown –, so gemächlich wird geboardet. Da wird im Mittelgang geschaut und taxiert, wo das Handgepäck am schönsten liegt, Kopfhörer und Zuckerl werden vorm Setzen aus der Tasche gekramt, als gäb’s keine Abflugzeit, und Alphabetisierung wäre von Vorteil („Ah, 21 A ist auf der anderen Seite? Darf ich noch mal raus?“).