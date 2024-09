Möbel zum Anziehen

Jetzt hat sie es also gleich geschafft, die Winterjacke: Wenn sie, wovon jetzt mal auszugehen ist, auch morgen noch da hängt, wo sie seit dem Winter hängt, dann hat sie sich die ganze Sommerhitze lang am Kleiderständer im Vorzimmer behauptet, da, wo das Übergewand hängt, das man halt so griffbereit braucht.

Nein, die Winterjacke hat man seit Monaten nicht mehr benötigt. Sie blieb einfach dort hängen.