Die Wogen um ein hier rapportiertes Schreiben der Stadt Wien an „Lieb*r Johann, Willkommen im Vorteilsklub …“ wollen nicht verebben. Dazu so viel: Der Vorteilsklub hat sich bei Johann, der den * und das Du-Wort zurückgeschickt hat, entschuldigt („Excel-Fehler“); und viele Leser schicken uns ihre *-Erfahrungen:

Herr H. wird in einer Info zur Briefwahl aufgefordert, die Wahlkarte bis 29. 9. „per Bot*in“ einlangen zu lassen. „‚Per Bote‘ ist ein Terminus technicus wie ‚per Einschreiben‘“, schreibt H., den zu gendern sei so lächerlich, wie eine männliche Hebamme Hebammerich zu nennen.

Frau K. berichtet von einem Magistratsschreiben an ihren Mann in Sachen einer Rückerstattung, das an „Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte intergeschlechtliche Menschen“ gerichtet war. Genial: Da kann sich Herr K. nicht nur als er, sie oder etwas definieren, sondern gleich auch als mehrere – nur eine Schnittmenge von allen, das muss noch erfunden/-gendert werden.

