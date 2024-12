Lieblingstier

Nun hat also die „Berner Konvention“ (das Übereinkommen zur Erhaltung der wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume in Europa), den Schutzstatus des Wolfes von „streng geschützt“ auf „geschützt“ heruntergestuft.

Ja haben die in Bern noch alle Geißlein im Schrank?? Und nicht die aktuelle Umfrage gelesen, wonach der Wolf für 42 Prozent der Österreicher das Lieblingswildtier ist? Geschlagen nur von Igel, Fuchs und Hase (gute Nacht!), aber noch vor Schwalbe, Gämse und Maulwurf?

Nach Yeti und Einhörnern wurde nicht gefragt, bemängelt Kollege M. Auch ob die Erhebung (Quelle: Tierschutz Austria) auch außerhalb der Bezirke Neubau/Mariahilf durchgeführt wurde, ist nicht bekannt. Aber sowas darf man nicht fragen, sonst ist man böse rechts (homo homini lupus, quasi). Und wer das Schaf lieber hat als den Wolf (Landwirte zum Beispiel) – zählt nicht, weil das ist ja nicht wild. Sondern im Angesicht zu vieler Wölfe eher tot.

