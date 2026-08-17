In den Werkstätten der Wiener Linien werden nicht nur Straßenbahnwaggons und Busse repariert, sondern auch Worte geschmiedet. Begriffe wie Echtzeitanzeige oder Kurzzugende findet man in keinem Wörterbuch, das sind Einzelanfertigungen.

Mit Echtzeitanzeige sind die Displays bei Haltestellen gemeint, auf denen die Wartezeit bis zum nächsten Zug oder Bus angezeigt wird. Paradoxerweise poppt der Begriff Echtzeitanzeige nur dann auf, wenn es sie gerade nicht gibt. Immer, wenn das System eine Störung hat, heißt es auf dem Display: „Derzeit keine Echtzeitanzeige.“ Allein über den Begriff Echtzeit ließe sich lange sinnieren. Aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit.

Das Wort Kurzzugende ist längst in der Wortremise geparkt, mangels Kurzzügen wird es nicht mehr gebraucht. Dafür ist auf einer Tür in der U6-Station Thaliastraße das interessante Wort Nachtsperrenumgehung gesichtet worden. Das ist wahrscheinlich völlig harmlos, klingt aber nach etwas Illegalem: Wie dankbar wäre man manchmal, wenn es im Gasthaus oder im Schwimmbad eine Nachtsperrenumgehung gäbe.