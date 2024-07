Einst war im Sommer nicht viel los. Damit aber die Erinnerung an die Politikergesichter nicht so rasch verblasse wie die Mathekenntnisse der Schüler in den Ferien, hat sich die Tradition herausgebildet, dass die Spitzenpolitik Kulturfestspiele eröffnet. Und weil etwas, das es einmal gibt in diesem Land, nie wieder abgeschafft wird, ist das bis heute so geblieben, auch wenn im Sommer längst kein Loch mehr zu füllen ist.