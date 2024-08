Und man überlegt, ob man, wenn man noch einmal jung wäre, nicht vielleicht auch etwas besonders Unsinniges aussuchen würde und richtig lange üben und dann bei den Olympischen Spielen so gut machen, dass der Nächste verlockt ist, das auch zu üben. Und so weiter.

Was man beim Anschauen der Olympischen Spiele lernt: Menschen können, wenn sie nur lange genug üben, die erstaunlichsten Dinge. Und die eigentlich unsinnigsten. Aber sie tun diese unsinnigen Dinge oftmals so schön und so überzeugend, dass man die dann allein aus Bewunderung für den großen Einsatz und den Ernst gleich weniger unsinnig findet.

Vielleicht funktioniert so ja die ganze Gesellschaft. Einer fängt einmal damit an, Zahlen in Excel einzutragen, eMails zu versenden oder über Kultur zu schreiben. Der Nächste denkt sich: Sinnlos, aber toll, das will ich auch machen. Und so weiter.

Nur: Wo holt man sich hierfür die Goldmedaille ab?