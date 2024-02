Die richtige Musik kann, das weiß man, schöne Momente noch ein bisschen schöner machen. Der Romantik das letzte Quäntchen Kerzenschein draufpacken. Liebeskummer noch kummervoller machen. Musik überträgt sich auf Momente und Orte.

Es funktioniert aber auch andersrum. „Italo Disco“ schallt es einem derzeit aus dem Formatradio entgegen. Ein neuer Song, zusammengerührt aus allem, was der italienische Popschlager von Eros Ramazotti bis Toto Cutugno einem einst so in die Gehörgänge kleisterte.