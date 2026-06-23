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Ohrwaschl

Ingeborg & Michèle

Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und Geschwindigkeit ist nicht nur Männersache.
Wolfgang Kralicek

Wolfgang Kralicek

23.06.2026, 12:21

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Ingeborg Bachmann, die am kommenden Donnerstag 100 Jahre alt geworden wäre, sagte: „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“ Anlässlich des runden Geburtstags der Dichterin kommt diese Woche ein dokumentarischer Film über sie ins Kino, in dem auch ein O-Ton des berüchtigten Kritikers Marcel Reich-Ranicki zu hören ist. Frauen seien für gewisse Berufe einfach wenig geeignet, poltert er, weshalb es kaum große Komponistinnen, Dirigentinnen oder Literatinnen gebe.

Was Reich-Ranicki über Michèle Mouton dachte, ist nicht bekannt. Die französische Rallye-Pilotin gewann 1981 als erste Frau einen WM-Lauf, im Jahr darauf war sie Zweite der Gesamtwertung. Ihr Vater hatte ihr Talent erkannt und der 22-jährigen Michèle das erste Rallyeauto finanziert. Wenn Mouton gefragt wurde, wie sie es geschafft hat, sich als Frau in der Männerwelt Motorsport durchzusetzen, sagte sie stets: Weil ich die Gelegenheit bekommen habe.

Die schnellste Frau der Welt wird heute 75. Ihretwegen weiß man: Die Geschwindigkeit ist dem Menschen zumutbar. Jedem Menschen.

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