Ein Blick. Ein Erfassen. Ein Abwägen. Tag für Tag das gleiche Dilemma. Die Standard-Schlagzeile lautet: „Warum Ranch-Dressing der unerwartete Star der Fußball-WM ist.“ Die Autosuggestion startet sofort: Ich werde das nicht lesen, nicht lesen, nicht lesen. Der Kurier titelt: „Trump wütet und warnt.“ Nein, nein, nein. Der ORF meldet: „Moorfrosch-Kaulquappen zurück in Kärnten.“ Nicht ansurfen, nicht klicken, einfach lassen. Die Presse fragt: „Taylor Swift trug auf ihrer Hochzeit Dior – aber was trug Adam Sandler?“ Was bitte, wie bitte, warum bitte, wer will das wissen? Nicht mit mir!