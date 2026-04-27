Hufnagls Ohrwaschl: Mampf - das Aus für #söderisst

Kein Schmäh: Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel enthüllt, dass der bayerische Ministerpräsident fortan auf die Nahrungsaufnahme verzichten werde. Freilich nicht völlig, sondern lediglich als Selbstdarsteller auf der Plattform Instagram. Dort nämlich hat Markus Söder unter dem Hashtag #söderisst über viele Jahre hinweg Fotos veröffentlicht, die ihn beim Verzehr von Burger, Pizza, Döner oder Schweinsbraten zeigten – was der damalige Grünen-Chef Habeck einmal als „dieses fetischhafte Wurstgefresse“ bezeichnete.

Das lag vor allem an der eher abstoßenden Bierzelt-Ästhetik, die mit der Raffinesse eines Foodblogs wenig gemeinsam hatte. Für den Hans Mampf in allen Gassen fiel die Inszenierung jedoch in die Kategorie „Volksnähe“. Blöderweise hatte sich wegen fehlender Seriosität zuletzt sogar in der eigenen Partei Widerstand geregt – für Söder eine Art Wurst-Case-Szenario. Also plant der CSU-Chef hinsichtlich PR einen Strategiewechsel. Womöglich kommt von nun an mehr politischer Inhalt auf den Social-Media-Tisch. Jo mei, ob das die Bayern verdauen können.