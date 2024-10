„Only bad news are good news“ heißt es gerne als Entschuldigung dafür, dass schlechte Nachrichten, Klagen und Jammern das mediale Angebot dominieren. Angeblich verkauft sich’s gut. Noch besser als bad news verkaufen sich aber böse Prophezeiungen:

Das Hochwasser des September war noch kaum versiegt, da malte ein heimisches Aufregungsblatt schon eine drohende Gelsenplage in „jede Gießkanne oder andere Behältnisse“, dawo Weibchen ihre Brut ablegen. Und ein Ökologe namens Seidel warnte „vor einer Malaria-Epidemie, die unser Gesundheitssystem überfordert“.

Das ist in der Tat gruselig. Corona überfordert unser Gesundheitssystem ja schon lang nicht mehr, fad! Da muss ein anderer Schocker her. Und an Malaria erkranken laut WHO (bzw. Kronen Zeitung) „jährlich 240.000 Millionen Menschen“. Das überforderte vermutlich nicht nur jedes Gesundheitssystem, sondern auch viele Mathematiker. Redaktionsstuben-Apokalyptiker sowieso.

