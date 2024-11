Her mit der Medizin

Haben Sie schon von diesen neuen Abnehmmitteln gehört? Die funktionieren offenbar wirklich, laut Economist könnten die das größte Business der Welt werden. Sie signalisieren der entscheidenden Stelle im Körper, dass man genug gegessen hat.

Und sie haben einen erstaunlichen Nebeneffekt: Diejenigen, die sie nehmen, haben laut New York Times plötzlich keinen Bedarf mehr an Junkfood. An all den hochgerüsteten, auf Sucht getrimmten Nahrungsmitteln, die die Fettleibigkeitspandemie überhaupt erst ausgelöst haben. Meine Güte, wie viele Bereiche gibt es, wo man derartige Immunisierung gut brauchen könnte.