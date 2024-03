Heute ist Ostern und damit Zeit für einen Ausflug. Wie wär’s mit Bad Rappenau? Das liegt zwar nicht ums Eck, sondern irgendwo zwischen Heilbronn und Heidelberg. Aber es hat ein BikiniARTmusum, das sich mit Bademode/-kultur befasst.

Und dieses landete kürzlich einen Coup: In Dallas wurde die Badehose von David Hasselhoff aus der 1990er-Serie „Baywatch“ ersteigert. Also eine Hose, Herr Hasselhoff wird die Trunks ja hie und da gewechselt haben. Das schöne Stück hängt jetzt in Bad Rappenau, parbleu! Neben dem Baywatch-Badeanzug von Pamela Anderson, parbleubleu. Oder besser rouge!

Die Hasselhose (klingt eh wie Osterhase) ging um 3.000 Dollar über den Auktionstisch, der Pam-Swimsuit einst um 27.500. Von wegen Gleichstellung! Es kommt halt immer auf den Inhalt an.

Wenn Sie doch nicht nach Rappenau eilen, sondern hier bleiben: Fürs Ausführen des Badegewandes in die Sonne hat es schon feine 20 Grad. Schöne Feiertage.

andreas.schwarz@kurier.at